Сильный туман ожидается в Московской области в ночь на четверг

Ближайшей ночью в Подмосковье ожидается сильный туман с видимостью 300-500 метров, предупредила ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

В своих соцсетях синоптик указала, что ночь со среды на четверг в Московской области может стать самой холодной на текущей неделе. Завтра утром температура воздуха составит около шестнадцати градусов мороза.

При таких погодных условиях не исключено образование изморози на деревьях, добавила метеоролог.

Ранее синоптик Евгений Тишковец рассказал, что минувшей ночью температура воздуха в Подмосковье достигла январских показателей.