Американский популярный обозреватель Такер Карлсон обращался к российскому телеканалу RT за помощью в организации беседы с президентом Владимиром Путиным еще весной 2021 года, когда СВО не было и в помине, сообщила главред медиа Маргарита Симоньян.

Ранее Карлсон неоднократно заявлял, что Белый дом постоянно все последнее время делал все возможное, чтобы интервью в Путиным не состоялось вообще.

«Если бы беседа журналиста с президентом РФ состоялась раньше, то в конгрессе США битвы по вопросу помощи Украине были бы пожестче», — отметила главред RT в ходе телеэфира на телеканале «Россия-1».

Стоит отметить, что только за первые сутки интервью Путина Карлсону набрало в социальных сетях более 150 млн просмотров и миллионы восторженных комментариев простых американцев, которых поразили смелость журналиста и искренность российского президента.

В Кремле же подчеркнули, суть беседы заключалась в том, чтобы живущие в странах Запада граждане услышал российскую версию происходящего на Украине.