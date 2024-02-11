Встречаясь минувшим днем в Белом доме с президентом США Джо Байденом канцлер Германии Олаф Шольц признался собеседнику, что недавнее интервью российского лидера Владимира Путина американскому обозревателю Такеру Карлсону показалось ему смешным, а факты об причинах украинского конфликта искаженными.

Депутат Госдумы от республики Крым Михаил Шеремет в ответ заявил, что подобная реакция канцлера имела единственную цель: удовлетворить потребности Вашингтона и не более того.

«Заявление Шольца звучит беспомощно и глупо. Канцлер ФРГ вынужден был сделать такое заявление, чтобы не нарваться на критику со стороны Белого дома», — заявил Шеремет в беседе с РИА Новости.

Стоит отметить, что только за первые сутки интервью Путина Карлсону набрало в социальных сетях более 150 млн просмотров и миллионы восторженных комментариев простых американцев, которых поразили смелость журналиста и искренность российского президента.

В Кремле же подчеркнули, суть беседы заключалась в том, чтобы живущие в странах Запада граждане услышал российскую версию происходящего на Украине.