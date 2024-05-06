Симоньян: на Западе скоро будет в моде отказаться от своего биологического вида, став слоником, рыбкой, корытом

В так называемой просвещенной Европе и Северной Атлантике вряд ли остановятся на только лишь смене пола с мужчины на женщину и обратно, считает главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

В эфире телеканала «Россия 1» журналист не исключила, что очень скоро в законодательстве западных стран закрепят возможность отказаться от своего биологического вида.

«Будет объявлено, что если человек не считает себя человеком, он имеет право не быть человеком. <…> Если ты не считаешь себя гоминидом приматом, как это в биологии, то ты можешь, пожалуйста, законодательно переделаться в слоненка, во владычицу морскую, в золотую рыбку, в корыто. Так и будет», — сказала Симоньян.

Она подчеркнула, виной тому американское «пробужденчество», которое в разных государствах порабощает все больше и больше людей. Это, к сожалению, происходит последние годы и на соседней Украине, констатировала Симоньян.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Германия «пробила дно» разрешением своим гражданам менять пол раз в год.