Ранее немецкое издание Bild проинформировало, что нижняя палата германского парламента приняла законодательно разрешила немцам с 14 лет менять пол каждый год, не советуясь с родителями, но предупредив об этом заранее власти.

Произошедшее в ироничной форме прокомментировала в своем аккаунте в соцсетях официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат поинтересовалась, почему предлагается менять пол лишь раз в год, а не делать это, когда заблагорассудится.

«Не прошло и двух недель со дня легализации наркотиков в Германии, как дно снова пробито. Мне тоже интересно, зачем сдерживать себя в свободе выбора. Возможно, если чаще, то новый гендер не успеет зажить», — с иронией заметила Захарова.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова обвинила США в попытке пустить следствие по делу «Крокуса» по ложному следу.