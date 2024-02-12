Напомним, в минувший четверг президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главкома ВСУ Валерия Залужного, заменив последнего теперь уже бывшим командующим сухопутных войск Александром Сырским.

В эфире на телеканале «Россия 1» в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» главред RT Маргарита Симоньян поведала, что журналисты медиа поговорили с родными Сырского, который, как оказалось, россиянин и родом из Владимира.

По ее словам, родные нынешнего главкома ВСУ пришли в ужас, узнав, чем занимается Сырский и чью сторону он занял в ходе СВО.

«Пожилые родители, которые участвуют в "Бессмертном полку", очень достойные люди, которые в ужасе от того, что их сын теперь командует ВСУ», — сказала Симоньян.

В то же время Симоньян призвала не травить родителей Сырского, подчеркнув, что они не в ответе за поступок отпрыска.

«Я все-таки призываю не травить родителей... И у нас у всех дети, дай Бог, чтобы они выросли нормальными», — добавила журналист.

Ранее сообщалось, что живущая в Израиле правнучка прославленного советского летчика Валерия Чкалова призвала Запад нанести ядерный удар по Москве.