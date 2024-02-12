Синоптик предупредил об усилении морозов в Подмосковье к концу недели

В начале недели в Московской области ожидаются снег и дожди, рассказал синоптик Александр Ильин в беседе с «360» .

В регионе ослабнут морозы, в ближайшие несколько дней температура воздуха будет стремиться к нулевой отметке, указал метеоролог.

Со вторника температура пойдет на понижение, продолжил Александр Ильин. В среду столбики термометров достигнут нормальных для февраля значений, а в конце недели — в четверг и пятницу — морозы усилятся. Температура в регионе составит от минус одиннадцати до минус шестнадцати градусов.

При этом со среды в Подмосковье осадков не ожидается, подчеркнул синоптик.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о ликвидации последствий циклона «Ольга» в Московской области.