Синоптик предупредил об усилении морозов в Подмосковье к концу недели
Синоптик Ильин предупредил об усилении морозов в Подмосковье к концу недели
Фото: [Медиаархив Подмосковья]
В начале недели в Московской области ожидаются снег и дожди, рассказал синоптик Александр Ильин в беседе с «360».
В регионе ослабнут морозы, в ближайшие несколько дней температура воздуха будет стремиться к нулевой отметке, указал метеоролог.
Со вторника температура пойдет на понижение, продолжил Александр Ильин. В среду столбики термометров достигнут нормальных для февраля значений, а в конце недели — в четверг и пятницу — морозы усилятся. Температура в регионе составит от минус одиннадцати до минус шестнадцати градусов.
При этом со среды в Подмосковье осадков не ожидается, подчеркнул синоптик.
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