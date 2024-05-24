Синоптик предупредила об опасном солнечном излучении в Подмосковье на выходных

До конца недели ультрафиолетовый индекс в Московской области составит 5 единиц, рассказала ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

При такой активности солнечных лучей нужно соблюдать осторожность при загаре, напомнила метеоролог в своих соцсетях.

Специалист рекомендовала прикрывать кожу, пользоваться солнцезащитными очками и по возможности избегать солнечных лучей в полуденные часы. Лучшее время для получения безопасного загара, указала Татьяна Позднякова, — с 09:00 до 11:00.

Ранее сообщалось, что до конца текущей недели в большинстве подмосковных лесничеств прогнозируется четвертый класс пожарной опасности.