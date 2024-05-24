Четвертый класс пожарной опасности прогнозируется в ряде лесничеств Подмосковья до конца недели

Сегодня и завтра на большей части Подмосковья ожидается третий класс пожарной опасности, а в шести лесничествах в пятницу он поднимется до четвертого, сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства.

В субботу до четвертого класс пожарной опасности увеличится еще в четырех лесничествах. В воскресенье такая лесопожарная обстановка будет на большей части региона, уточнили в ведомстве.

Накануне в Подмосковье произошло два лесных пожара — в двух километрах от села Власово под Шатурой и в двух километрах от деревни Абрамовка под Орехово-Зуево. Возгорания были оперативно потушены в день выявления.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам контролировать ситуацию с лесными пожарами в регионе.