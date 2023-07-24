Синоптик рассказал, когда в Подмосковье вернется летняя погода

Со среды, 26 июля, в столичный регион придет потепление. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Его слова приводит ТАСС .

По данным метеоролога, с середины недели воздух в Москве и Подмосковье прогреется до двадцати пяти-тридцать одного градуса тепла. Однако в регионе сохранятся кратковременные дожди.

Самым теплым днем недели, по прогнозам Вильфанда, станет четверг, а самым холодным — понедельник. Сегодня днем ожидается около восемнадцати-двадцати градусов тепла, что на четыре градуса ниже климатической нормы.

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