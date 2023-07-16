Достаем из холодильника: как сделать так, чтобы в жаркую погоду аромат духов не улетучивался мгновенно

Летом мы обычно выбираем более легкие и свежие ароматы. Но такие не отличаются стойкостью, а хочется чтобы они оставались с нами на протяжение всего дня. Правда из-за жары многие духи теряют свою стойкость. Разбираемся, как этого избежать.

В первую очередь, стоит помнить, что духи и парфюмерная вода более стойкие, чем туалетная вода, где меньше концентрации масел. Но важно не только выбрать стойкий аромат, но еще и правильно его хранить дома.

«Если вы увлекаетесь парфюмерией и у вас много духов, в том числе дорогих, то лучше завести для них специальный холодильник. Летом он особенно необходим. Хранить духи нужно в прохладном темном месте», — рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» парфюмер Лариса Галкина.

Очень важно, чтобы на духи не попадали прямые солнечные лучи. Также не стоит хранить ароматы в ванной, там тепло и сыро, а это очень плохое сочетание для всех косметических средств.

«Обычный холодильник для хранения духов тоже подойдет. Охлажденный аромат раскроется на теле ярче и порадует стойкостью», — заключила эксперт.

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