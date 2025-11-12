Синоптик Шувалов сообщил, что первый снег выпадет в Москве в ближайшие выходные
Москвичам назвали дату выпадения первого снега
Фото: [Первый снег в Королеве/Медиасток.рф]
В ближайшие выходные, 15 и 16 ноября, в Москве возможен первый снег. Об этом заявил Александр Шувалов, руководитель прогностического центра «Метео», в интервью для aif.ru.
Синоптики прогнозируют, что в конце текущей недели и начале следующей с большой вероятностью пойдет снег.
Первые признаки похолодания появятся в период с 15 по 17 ноября. Сначала в четверг и пятницу пройдет первый холодный фронт, который принесет дожди в центральные регионы. Затем опустится вторичный холодный фронт, и ночью температуры могут опуститься ниже нуля, как отметил Шувалов.
«В субботу и воскресенье в Москве и Подмосковье, скорее всего, проявятся первые отрицательные температуры, до минус одного-двух градусов Цельсия ночью. И здесь уже осадки могут быть в виде мокрого снега», — поделился информацией специалист.
Шувалов сообщил, что осадков будет немного, и выпавший снег лишь слегка покроет землю.
Ранее синоптик Ильин заявил, что в столичном регионе ожидают затяжную осень.