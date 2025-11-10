Зима откладывается: в столичном регионе ожидают затяжную осень

Московский регион ожидает более позднее наступление метеорологической зимы, чем обычно. По данным синоптиков, температурный режим в ближайшие дни продолжит оставаться на два-три градуса выше климатической нормы, что отодвигает привычные сроки прихода зимней погоды. Специалист прогностического центра «Метео» Александр Ильин уточнил, что устойчивый переход к отрицательным температурам стоит ожидать только во второй половине ноября. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его расчетам, первые по-настоящему зимние показатели в пределах -1-5 °С проявятся не раньше 15-16 ноября.

Синоптик отметил, что такое смещение сроков означает, что метеорологическая зима, которая по климатическим нормам уже должна была установиться в регионе, фактически наступит лишь на следующей неделе. Это создает необычную погодную картину для ноября, когда вместо привычных морозов сохраняются осенние температуры.

По его словам, жителям столичного региона стоит подготовиться к затяжной осени, а начало зимнего сезона с его устойчивыми морозами смещается как минимум на вторую половину месяца.

Ранее Вильфанд не смог спрогнозировать появление снега в европейской части России.