Синоптик спрогнозировал потепление в Подмосковье и Москве в первый рабочий день года

Сегодня в столичный регион придет теплый атмосферный фронт, связанный с циклоном из Карелии. Об этом в своих соцсетях сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Во вторник, 9 января, в регионе будет облачная погода, после обеда местами пройдет снег. Температура воздуха в Подмосковье составит от пяти до десяти градусов мороза, в Москве — от шести до восьми градусов мороза.

Ветер будет северо-западного направления с переходом на юго-западный. Его скорость составит от четырех до девяти метров в секунду.

Метеоролог добавил, что атмосферное давление составит семьсот сорок миллиметров ртутного столба, что значительно ниже нормы.

Ранее врач Антон Жильцов рассказал, как гулять с болеющим ребенком зимой.