Подмосковные врачи рассказали, как гулять с болеющим ребенком зимой

Заместитель главврача по медицинской части НИКИ детства, педиатр, инфекционист, доктор медицинских наук Антон Жильцов рассказал, как гулять с болеющим ребенком зимой.

По его словам, ни в коем случае нельзя выводить на прогулку ребенка в остром периоде заболевания — с температурой, рвотой, тошнотой, ознобом, диареей, слабостью.

«Такая прогулка не принесет облегчения, а наоборот усугубит состояние. В таких ситуациях рекомендуется постельный режим, покой, частое проветривание помещения и увлажнение воздуха», - рассказал медик.

Также нельзя гулять при синдроме бронхиальной обструкции — может усугубиться кашель. При сильном насморке время прогулки не должно превышать тридцати минут.

В период выздоровления прогулки, напротив, рекомендуются. На свежем воздухе активнее работают дыхательные пути, усиливается кровоснабжение слизистых оболочек бронхов, лучше работают секреторные железы, начинает отходить мокрота.

«Окончательное решение о прогулках следует принимать совместно с педиатром, учитывая особенности состояния ребенка», - подчеркнул Жильцов.

Продолжительность первой после болезни прогулки должна составлять от 15 до 20 минут в хорошую погоду. При этом активных игр лучше избегать, отдавая предпочтение прогулкам в парке.