Синоптик спрогнозировал рекордные снегопады в Москве и Подмосковье в четверг

Завтра на столичный регион обрушатся рекордные снегопады, а высота сугробов вырастет до полуметра. Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, в ночь на четверг, 18 января, температура воздуха в Москве понизится до восемнадцати градусов мороза, а в Подмосковье — до двадцати градусов.

«После полудня — примерно с 13-14 часов — зарядят <…> снегопады, которые буду идти сутки», — спрогнозировал метеоролог.

В результате за двадцать четыре часа в Московском регионе выпадет около четверти месячной нормы снега. Не исключено, указал синоптик, что будет установлен новый суточный для 18 января рекорд осадков.

Порывы ветра, продолжил Тишковец, будут достигать штормовых двадцати метров в секунду, а из-за метелей видимость ухудшится до 500-1000 метров.

Ранее о том, что в Крещенскую ночь в столичном регионе ожидается сильный снегопад, предупреждал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.