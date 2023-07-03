Синоптики рассказали о погоде в Подмосковье в понедельник

В понедельник, 3 июля, в Московском регионе ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой дождь.

Как сообщил Гидрометцентр России, температура воздуха в Подмосковье составит от 21 до 26 градусов тепла, в столице — от 23 до 25 градусов.

Ветер прогнозируется западного и юго-западного направлений, местами порывы могут достигать пятнадцати метров в секунду.

По данным метеорологов, атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба.

В Московской области из-за ветра объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Предупреждение действует до девяти часов вечера понедельника.

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе в Подмосковье выпало до 40 процентов месячной нормы осадков.