За ночь в Подмосковье выпало до 40 процентов месячной нормы осадков

Минувшей ночью на центральные регионы европейской части России обрушились сильные дожди, количество выпавших осадков составляет до 40 процентов от климатической нормы июня, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своих соцсетях.

«При этом в эпицентре дождливого ненастья оказалась Московская область», — написал синоптик.

В Подмосковье больше всего осадков выпало в городском округе Истра — 27 миллиметров или 40 процентов от июньской нормы. Данный показатель является самым высоким среди всех территорий европейской части страны, указал Леус.

По данным метеоролога, в течение дня дожди продолжатся, а ближе к вечеру ожидаются ливни с грозами.

Ранее в Минтрансе Подмосковья призвали автомобилистов и пешеходов строго соблюдать правила дорожного движения в связи с ухудшением погоды.