Синоптики рассказали о погоде в Подмосковье во вторник

Во вторник, 25 июля, в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдут небольшие дожди, в некоторых районах осадки будут умеренными.

По данным Гидрометцентра России, температура воздуха в Подмосковье составит от двадцать одного до двадцати шести градусов тепла, в Москве — от двадцати трех до двадцати пяти градусов.

Ветер ожидается юго-западного направления со скоростью до одиннадцати метров в секунду. Атмосферное давление, по прогнозам метеорологов, составит 741 миллиметр ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что с завтрашнего дня в столичный регион вернется летнее тепло. При этом синоптик отметил, что в Москве и Подмосковье сохранятся кратковременные дожди.