Синоптики рассказали о погоде в Подмосковье во вторник
Дожди и до 26 градусов тепла ожидаются в Московском регионе во вторник
Фото: [©Кристина Кормилицына/РИА Новости]
Во вторник, 25 июля, в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдут небольшие дожди, в некоторых районах осадки будут умеренными.
По данным Гидрометцентра России, температура воздуха в Подмосковье составит от двадцать одного до двадцати шести градусов тепла, в Москве — от двадцати трех до двадцати пяти градусов.
Ветер ожидается юго-западного направления со скоростью до одиннадцати метров в секунду. Атмосферное давление, по прогнозам метеорологов, составит 741 миллиметр ртутного столба.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что с завтрашнего дня в столичный регион вернется летнее тепло. При этом синоптик отметил, что в Москве и Подмосковье сохранятся кратковременные дожди.