Синоптики спрогнозировали облачность и до +13 градусов в Подмосковье 23 октября

В пятницу, 23 октября, в Москве и Подмосковье прогнозируется переменная облачность, существенных осадков преимущественно не ожидается. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

В столице днем температура составит от +10 до +12 градусов, а ночью опустится примерно до +4. В Московской области воздух прогреется до +8…+13 градусов, в ночные часы местами похолодает до +1.

Ветер ожидается юго-восточный, его скорость составит 4–9 м/с. Атмосферное давление будет находиться в пределах 759–760 мм ртутного столба.

Ранее сообщалось, что седой дятел успешно осваивает подмосковные мегаполисы.