Похож на попугая: седой дятел успешно осваивает подмосковные мегаполисы

Необычная птица с яркой оливково-зеленой спиной и сероватой головой все чаще встречается на прогулочных аллеях и в жилых дворах Подмосковья. По информации Министерства экологии и природопользования Московской области, редкий ранее седой дятел уверенно восстанавливает численность и переходит в разряд обычных обитателей региона. Подробности публикует REGIONS .

Встреча с яркой птицей, напоминающей тропического попугая, неизменно вызывает искренний восторг у прогуливающихся горожан. Однако экологи уверяют: удивляться больше нечему. Многолетний биологический мониторинг показывает, что численность седого дятла в области стабильно увеличивается, а состояние местной популяции не вызывает у специалистов абсолютно никаких опасений.

Изначально этот вид попал в Красную книгу Московской области из-за своей малочисленности и скрытного характера. Для нормальной жизни пернатым требовались глубокие дупла в старых дубах и осинах, найти которые удавалось лишь в заповедниках или старинных парках. Теперь же ситуация изменилась — птица научилась подстраиваться под новые условия благодаря высокой биологической пластичности:

Смена среды обитания: Дятлы легко осваивают не только смешанные леса, но и пойменные луга, яблоневые сады, городские скверы и придомовые территории.

Гибкий рацион: Если привычный лакомый корм в виде муравьев недоступен, птица без проблем переходит на других насекомых или переключается на растительную пищу.

Способность с легкостью меняться и приспосабливаться помогла пернатому экзоту вырваться из природного тупика. Сегодня седой дятел уверенно осваивает городские пространства и окончательно теряет статус редкого подмосковного гостя.