«Систематизировать хейт»: россиянам дали возможность комфортно ругать блогеров

В России открыли первую «Будку Блогера». Это особое местечко, с помощью которого любые граждане могут высказывать свои претензии представителям медиаотрасли и получать от них ответы.

Создатель проекта — блогер, маркетолог, в прошлом предприниматель и владелица магазина одежды Оксана Токарева. Телефонная будка, по ее словам, спрятана под бронированным стеклом и металлоконструкциями. Внутри установлен планшет, через который можно позвонить или оставить сообщение.

Первый такой объект появился в Томске. Мэрия города уже поддержала проект.

«В режиме онлайн жители студенческой столицы смогут оставить свои претензии блогерам, а также высказать предложения по улучшению города, предлагать свои инициативы и проекты», — рассказала Токарева в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В будущем распространить такую практику блогер планирует по всей России. Она подчеркнула, что необычная будка должна навести порядок в сфере критики интернет-деятелей.

«Я часто слышу от коллег по цеху, что им прилетают претензии как в комментариях, так и в личных сообщениях. Я и сама не раз натыкалась на гневные месседжи в директе. Решила это изменить — так сказать, глобально систематизировать хейт. Я хочу, чтобы другие блогеры поддержали мою инициативу по созданию системы, в рамках которой претензии были бы не в комментариях, где многие из них остаются незамеченными», — добавила собеседница.

По ее словам, через специальные будки можно будет официально оформить претензию к блогеру и потом получить ответ.

«Планируется введение колл-центра, который бы обрабатывал звонки и сообщения, так как блогер не в состоянии все обработать в одиночку. «Хейтерские» телефонные будки должны стать популярным сервисом по всей России», — уточнила Токарева.

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