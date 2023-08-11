«Появятся художники, блогеры и певцы»: выяснилось, как сокращение рабочих часов повлияет на россиян

В Госдуме РФ предложили сократить рабочую неделю с 40 до 36 часов. С такой инициативой выступила депутат Светлана Бессараб, ссылаясь на положительный опыт других стран. Об этом сообщает Lenta.ru.

Психолог Гуля Галеева поддержала идею парламентария. По ее мнению, уменьшение рабочих часов положительно повлияет на эффективность сотрудников.

«Существует понятие «правильной работы», когда фокус с количества рабочих часов смещается на производительность труда. При сокращении рабочего дня человек концентрируется на своих задачах и выполняет их в более сжатые сроки», — рассказала Галеева в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам эксперта, сокращение рабочих часов откроет людям новые возможности: будет больше времени для обучения, спорта и личных хобби.

«Люди смогут попробовать себя в творчестве. Появится больше художников, блогеров, певцов и музыкантов. Будет рост мелкого предпринимательства, связанного с творчеством. Появится больше производителей одежды, хендмейд-украшений, сувениров и деревянных изделий», — пояснила собеседница издания.

Ранее мы писали о том, как на людей повлияет экспериментальная рабочая неделя.