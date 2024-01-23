Системы очистки и подготовки воды начнут производить на территории ОЭЗ «Дубна»

Новый резидент ОЭЗ «Дубна», ООО «Пром Технологии 4.0» построит производство, где будут разрабатывать и изготавливать оборудование для водоподготовки и водоочистки. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что компания построит производственный комплекс площадью более 6,9 тысячи квадратных метров.

«Объем инвестиций в проект составляет порядка 350 миллионов рублей. На новом предприятии создадут более 50 рабочих мест. Запуск намечен в этом году», — добавила Зиновьева.

Основными направлениями компании станут подготовка технической и питьевой воды, очистка сточных вод, переработка и утилизация осадков и не только. Отметим, что подобрать площадку для реализации инвестпроекта в ОЭЗ можно на инвестиционной карте региона.

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