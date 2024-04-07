Ситуация ухудшается: в Орске начала уходить под воду площадь Гагарина у автовокзала

Вода с каждой минутой продолжает прибывать на площадь Гагарина у автовокзала в центре Орска, проинформировала в соцсетях пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области.

Отмечается, что выделенные для эвакуации местных жителей автобусы власти были вынуждены переместить к центру развития творчества детей «Радость».

Напомним, прорыв дамбы в Орске высвободил реку Урал. Потоки воды активно хлынули в город и другие поселения. Ситуация осложнилась в поселке Никель. При этом до ЧП власти осматривали перекрытие и не нашли ничего критичного. В области введен режим ЧС. Обстановка тревожная: некоторые жители жалуются на дороговизну питьевой воды и заканчивающиеся запасы хлеба.

Жителей призывают к самостоятельной эвакуации, на месте им также помогают спасатели. Сейчас в пунктах временного размещения около 300 человек. К работе на местах подключили психологов, Минздрав открыл горячую линию для нуждающихся.

Ранее мы писали, что под угрозой подтопления поселки Никель, Строителей, Лесоторговый и улица Борисоглебского.