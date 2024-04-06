МЧС: в Орске произошел очередной порыв насыпной дамбы

В Орске Оренбургской области случился порыв второй насыпной дамбы. Жителей и животных продолжают активно эвакуировать. Об этом сообщили в МЧС РФ.

Прорыв в Орске уже четвертый. В этот раз стихия не пощадила насыпную дамбу, которую создали искусственно для перекрытия потока воды. Риски спасатели успели оценить заблаговременно.

«В Орске произошел порыв второй насыпной дамбы. Наращивание сил и средств в районы возможного затопления МЧС России произвело заблаговременно», — отмечает ведомство.

Под угрозой подтопления поселки Никель, Строителей, Лесоторговый и улица Борисоглебского, уточнили РИА Новости.

Жителей призывают к самостоятельной эвакуации, на месте им также помогают спасатели. Сейчас в пунктах временного размещения около 300 человек. К работе на местах подключили психологов, Минздрав открыл горячую линию для нуждающихся.

Напомним, прорыв дамбы в Орске высвободил реку Урал. Потоки воды активно хлынули в город и другие поселения. Ситуация осложнилась в поселке Никель. При этом до ЧП власти осматривали перекрытие и не нашли ничего критичного.

В области введен режим ЧС. Обстановка тревожная: некоторые жители жалуются на дороговизну питьевой воды и заканчивающиеся запасы хлеба.