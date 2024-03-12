СК назвал предварительную причину смерти младенца, найденного на свалке на Камчатке

Предварительной причиной смерти новорожденного, найденного на свалке в Петропавловск-Камчатском, стало переохлаждение. Об этом во вторник, 12 марта, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Камчатскому краю.

Ранее стало известно об обнаружении тела мертвого младенца на территории полигона твердых бытовых отходов в Петропавловске-Камчатском. Мальчика нашли среди бытового мусора.

«По предварительным данным, мальчик славянской внешности рожден живым, доношенным, в период с 15 февраля до 6 марта 2024 года», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что личность матери ребенка не установлена. Следственный комитет объявил о вознаграждении за сведения о ней. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).

В июне 2023-го года аналогичный случай произошел в Башкирии. Тело младенца также нашли на мусорном полигоне. В апреле того же года труп новорожденного в полиэтиленовом пакете обнаружили в Калининградской области. Тело оставили на заброшенном участке.

Ранее мы сообщали, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал возбудить дело по факту избиения детей в Подмосковье.