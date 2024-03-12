Глава СК потребовал возбудить дело по факту избиения детей в Подмосковье

Безопасность
Медиаархив Подмосковья

Фото: [Медиаархив Подмосковья]

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения детей в Подмосковье, передает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в селе Софьино Раменского городского округа. В СМИ появилась информация, что там подростки избили малолетних детей.

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области, в свою очередь, уточнили, что драка произошла возле одного из домов. Соответствующую информацию указали в заявлении две местные жительницы. Они рассказали, что их сыновей избили неизвестные.

Правонарушителей установили и доставили в полицию. Ими оказались подростки 2007 и 2014 годов рождения. В настоящее время правоохранители устанавливают местонахождение третьего участника конфликта.

По факту случившегося начата проверка. Потерпевших направят на проведение судебно-медицинской экспертизы.

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