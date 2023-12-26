СК отказался возбуждать дело в отношении Пугачевой и Галкина* за фейки о ВС РФ
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Следственный комитет России в ходе проведенной проверки не нашел достаточных оснований для возбуждения уголовных производств в отношении российской эстрадной исполнительницы Аллы Пугачевой и ее супруга, юмориста Максима Галкина* (признан иноагентом в РФ).
Ранее общественники обратились в СК с просьбой проверить указанных особ на предмет фейков против армии России.
«СК не нашел оснований для возбуждения уголовного дела в отношении Аллы Пугачевой и Максима Галкина* по статье о фейках против российской армии», — сообщает ТАСС со ссылкой на источники в полиции.
Собеседники агентства добавили, что дело Пугачевой и Галкина* было возвращено СК РФ в ГУ МВД Москвы.
Ранее сообщалось, что Аллу Пугачеву целый час допрашивали пограничники на КПП под Псковом.
* - признан иноагентом в РФ