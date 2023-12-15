Пугачеву целый час допрашивали пограничники на КПП под Псковом

Возвращавшейся 2 ноября в Россию на пру дней эстрадной исполнительнице Алле Пугачевой пришлось пройти не совсем приятную экзекуцию допроса на российско-эстонской границе. Как передает Mash, к примадонне подошли сотрудники погранконтроля и предложили пройти с ними в специальное досмотровое помещение для беседы.

Отмечается, что в ходе разговора в закрытом формате у переехавшей жить за границу Пугачевой уточняли цели приезда, срок посещения России и еще несколько вопросов.

Как приводится в публикации, Примадонна была с виду вежлива, но, стараясь держаться спокойно, сильно переживала, что спецслужбы развернут ее обратно в Эстонию.

«Чтобы успокоиться, болтала безумолку. Рассказала, что жизнь за границей тяжёлая — и в ментальном, и в материальном смыслах. А также — как поживают ее дети и супруг», - приводится в соцсетях.

По окончанию допроса, Пугачева (словно знала, что пригодится) достала из сумки несколько своих постеров, расписалась и подарила на память пограничникам. После чего была отпущена на родину с миром.

Напомним, сразу после начала СВОи в 2022 году Алла Пугачева вместе с мужем и детьми покинула РФ и переехала жить в Израиль. Сейчас певица проживает на Кипре, иногда наведываясь в Россию.

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