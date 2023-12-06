СК раскрыл обстоятельства убийства Кивы
Фото: [©Евгений Биятов/РИА Новости]
Следственный комитет России раскрыл обстоятельства убийства бывшего украинского депутата Кивы. Об этом сообщает РИА Новости.
Тело экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы нашли в Подмосковье в среду утром. Как рассказала помощник подмосковного СК Ольга Врадий, по предварительной версии следствия, накануне вечером Кива получил огнестрельное ранение в коттеджном поселка в деревне Супонево. Установить, и чего произвели выстрел, пока не удалось.
Известно, что по факту происшествия возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Это подтвердила и представитель подмосковного СК.