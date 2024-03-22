СК РФ завершил предварительное следствие в отношении четы Блиновских

Следственным комитетом России закончена предварительная часть следственных действий, возбужденного в отношении блогера-миллионника Елены Блиновской и ее супруга Алексея уголовного дела, информирует ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что следствием расширен в окончательной редакции размер приобретенных Блиновскими нечестным путем, и в последствии легализованных, денежных средств и имущества.Он составляет уже порядка 700 млн рублей.

Также чета Блинсвских обвиняются в неуплате налогов на сумму в 900 млн рублей.

«Блогер обвиняется в совершении двух эпизодов неправомерного оборота средств платежей», — добавили собеседники агентства.

Алексею уже предъявлено обвинение. Мужчина отказывается признавать свою вину. Блиновской обвинение будет предъявлено в наступившую пятницу, 22 марта. Она признает вину в инкриминируемых ей деяниях частично. После ознакомлением с материалами дела оно будет передано в прокуратуру, после чего будет назначено слушание в суде.

Ранее мы писали, что Блиновская запустила новый марафон из СИЗО.