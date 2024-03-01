Обещала раскрыть правду: Блиновская запустила новый марафон из СИЗО

На сайте Елены Блиновской неожиданно обновились инфоцыганские услуги. При этом сама королева марафонов находится в следственном изоляторе, сообщает издание «Утро.ру» .

Можно было бы предположить, что сайт Блиновской обновляется автоматически. Однако давние подписчики марафонистки заметили, что услуга появилась принципиально новая.

Звучит курс вдохновляюще: «Быть автором своей жизни легко!». В нем опальная миллионерша обещает раскрыть всю правду о своих налогах, раскрыть имена «виновников» ситуации, а также объяснить, в чем она допустила ошибку. Для пользователей будет также доступна услуга по улучшению своей жизни под наставничеством самой Блиновской. Однако для получения всех «плюшек» придется отдать 990 рублей.

Представители Елены Блиновской были удивлены ситуацией. Как оказалось, дива марафонов не запускала никаких курсов: сайт взломали мошенники. Известно, что из СИЗО обвиняемой не разрешается выходить в интернет, и такой возможности ей никто не предоставлял.

Ранее сообщалось, что Блиновская рвалась к детям и просила выпустить из изолятора.