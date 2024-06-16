СК возбудил уголовное дело по факту захвата заложников в СИЗО Ростова-на-Дону

Напомним, утром в воскресенье, 16 июня, в Ростовской области в следственном изоляторе содержащиеся там под арестом обвиняемые взяли в заложники двух сотрудников. Улицу Максима Горького, на которой находится СИЗО, перекрыли. По предварительной информации, захватившие заложников в СИЗО заключенные. являются адептами ИГИЛ*.