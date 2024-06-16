СК возбудил уголовное дело по факту захвата заложников в СИЗО Ростова-на-Дону
Фото: [пресс-служба СК РФ]
Напомним, утром в воскресенье, 16 июня, в Ростовской области в следственном изоляторе содержащиеся там под арестом обвиняемые взяли в заложники двух сотрудников. Улицу Максима Горького, на которой находится СИЗО, перекрыли. По предварительной информации, захватившие заложников в СИЗО заключенные. являются адептами ИГИЛ*.
Как проинформировали в пресс-службе Следственного комитета РФ, по факту захвата заложников в СИЗО-1 Ростова-на-Дону ведомством возбуждено уголовное дело.
«По факту захвата заложников в одном из СИЗО в городе Ростове-на-Дону следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовно дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 206 УК РФ (захват заложника)», — приводится в сообщении СК в официальном аккаунте ведомства.
Ранее мы писали, что захватившие заложников в ростовском СИЗО террористы ИГ* потребовали машину, оружие и дать им уехать из изолятора.
* – организация признана террористической и запрещена в России