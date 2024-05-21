Скарлетт Йоханссон потребовала убрать ее голос из нейросети ChatGPT и пригрозила OpenAI

Американская актриса Скарлетт Йоханссон добивается принятия закона о запрете на использование голоса звезд, включая и ее собственный. Оказалось, что в компании OpenAI нарушили соответствующее обещание. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на CNN.

Звезда серии фильмов Marvel и других известных кинокартин не может смириться с тем, что компании развивают нейросети и используют образы и голоса знаменитостей. Она пожаловалась на OpenAI за то, что они использовали ее речь в своих проектах.

В очередной раз Йоханссон подняла вопрос о наказание за нарушение личных прав. Она хочет добиться, чтобы не только OpenAI поплатились за нарушение обещания не использовать ее голос: актриса добивается введения закона, который не позволит никакой нейросети и организации воровать голоса.

Ранее сообщалось, к чему может привести широкая доступность ChatGPT в мире.