Рай для аферистов: к чему приведет доступность ChatGPT

Компания OpenAI сообщила о том, что чат-бот ChatGPT теперь доступен без регистрации. По мнению экспертов, это может упростить задачу мошенникам, которые используют нейросети для своих схем.

«Именно за счет упрощения и удешевления увеличиваются возможности использовать ИИ в противоправных целях, но вряд ли этот рост будет кратным. Ведь стоит помнить, что в открытый доступ попадает версия 3.5. Да, это самая мощная из доступных без подписки версий, но версия 4 остается эксклюзивной для подписчиков», — рассказал эксперт IT-компании T.Hunter Денис Симонов в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Поэтому, по его словам, этот релиз не является чем-то уникальным. Например, Copilot в браузере Edge и множество моделей на платформе Hugging Face, включая разработки от Mistral AI, уже долгое время предлагают функциональность, сопоставимую с ChatGPT версии 3.5 с возможностью запуска локально при наличии (и даже отсутствии) мощной видеокарты.

Руководитель проекта «Синктум» и бизнес-консультант IT-проектов Дмитрий Васин считает, что прямой связи между отсутствием регистрации и ростом мошенничества нет. Более того, он напомнил, что ChatGPT по-прежнему недоступен для жителей России без VPN.

«Мошеннические схемы обычно включают множество разных инструментов и использование других, менее известных нейросетей. Например, ChatGPT в настоящее время не может подделывать голос, как это могут делать другие ИИ. Мошенники всегда адаптивны и постоянно разрабатывают новые схемы. Важно отметить, что рост мошенничества происходит не только из-за доступности нейросетей, но и из-за появления все более изощренных схем, которые сложнее распознавать», — отметил собеседник.

Например, мошенники сейчас могут использовать «гибридные» сценарии, объединяющие несколько методов обмана клиентов, подчеркнул Васин.

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