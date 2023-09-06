«Второй роты уже нет»: бойцов Донбасса напугали перед штурмом стратегического порта

Павел Гончарь в свои 50 лет принял участие в спецоперации, причем с ее первых дней. Мужчина живет в ДНР, где мобилизация началась еще 19 февраля 2022 года, и он был среди тех, кто в начале марта пошел на штурм Мариуполя.

Морской порт был одним из первых на очереди у российских войск, потому что стратегическое расположение города и его значение играли большую роль. Павел Валентинович оказался на подступах к Мариуполю девятого марта. Его полк разместился в поселке Талаковка. Бойцы приехали в три часа ночи и все, кто смог, уместились в один заброшенный дом.

«На другой день мы нашли для нашего взвода новое жилище, я как повар стал готовить еду. Когда ребята пообедали, я подошел к ним, а они: «Новость слышал?», я сказал, что нет. Мужики в ответ: «Второй роты уже нет, их отправили штурмовать, и все погибли», — вспоминает Гончарь в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Конечно, наш собеседник был в шоке. Но потом выяснилось, что во второй роте погиб один человек. Солдат действительно запустили в Мариуполь на разведку боем.

«Они пришли, увидели противника. А украинцы даже не подозревали, что готовится штурм. Они замечательно расположились: на улице играла музыка, они жарили шашлык. Наши бойцы обстреляли их, кого-то убили. И уже на отходе наш солдат получил смертельное ранение, причем его благополучно вынесли», — рассказывает Павел Валентинович.

Словом, оказалось, как в русской пословице — у страха глаза велики, продолжает Гончарь.

Ранее мы рассказывали, как на следующий день сам Павел уже пошел в атаку и на всю жизнь запомнил бой за Мариуполь.