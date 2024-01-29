Склад бытовой химии появится в подмосковном Ступино

Инспекторы ведомства провели проверку хода возведения объекта. Сейчас там ведутся пуско-наладочные работы инженерных сетей, а также сборка стеллажей. Завершения работ запланировано на февраль. Площадь склада составит 4,5 тысячи квадратных метров, там будут хранить сырье и флаконы для производимой продукции, а также готовую продукцию. В ведомстве добавили, что Ступинский химзавод производит более 14 миллионов штук продукции в месяц. Среди товаров представлены средства для мытья посуды, чистящие средства, порошки и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.