В Приморском крае загорелся склад со стройматериалами

Крупный пожар вспыхнул на складе стройматериалов во Владивостоке, из-за чего произошло обрушение кровли. Об этом сообщили в телеграм-канале МЧС России.

Во Владивостоке произошел крупный пожар на складе строительных материалов. Согласно информации, поступившей от пресс-службы МЧС России, загорелось одноэтажное здание на улице Днепровской, 95В. Огонь охватил около 1000 кв. м., произошло частичное обрушение кровли. На месте происшествия работают пожарные: для тушения привлечены 45 человек и 11 единиц техники. Информация о причинах возгорания и пострадавших уточняется.

Новость дополняется.