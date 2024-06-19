Складской комплекс «Лихачевский» откроют в Химках в этом году

В третьем квартале 2024 года в городском округе Химки на Малом Проезде откроется складской комплекс «Лихачевский», его стройготовность достигла 90%. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Инспекторы ведомства проверили ход проведения работ, сейчас строители выполняют внутреннюю отделку и устройство внутренних инженерных систем. В здании будет два этажа, его площадь составит около 21,5 тысячи квадратных метров. Там разместят зоны хранения и обработки грузов, офисные и другие помещения, на территории комплекса оборудуют место для ремонта авто, парковку, площадку для разворота и маневрирования. Проект позволил привлечь в регион около миллиарда рублей инвестиций.

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