Более 30 рейсов в Москву перенаправили из-за ограничений в аэропортах

Более 30 самолетов, следовавших в Москву, были перенаправлены в другие города из-за действующих в столичных аэропортах ограничений по безопасности. Об этом ТАСС сообщили в аэропортах столицы.

В частности, 19 бортов не смогли приземлиться во Внукове. Речь идет о самолетах из Шарм-эш-Шейха, Хургады, Дубая, Санкт-Петербурга, Астаны, Баку, Пскова, Антальи, Стамбула, Даламана и Сыктывкара. Согласно данным справочной службы аэропорта, они совершили посадку в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Минске, Пскове и Стамбуле.

Еще четыре самолета, следовавшие в Домодедово, были направлены в Нижний Новгород и Санкт-Петербург. Как пояснили в аэропорту, это рейсы из Калининграда, Душанбе, Баку и Хургады. В Шереметьеве, по данным справочной службы и онлайн-табло, на момент сообщения не смогли прибыть 12 рейсов, в том числе из Челябинска, Саратова, Перми, Казани, Минеральных Вод и Нижнекамска.

Недавно Росавиация сообщила, что во всех московских аэропортах введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. О сроках снятия ограничений не сообщается.

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