Сколько нужно откладывать, чтобы получать на пенсии ₽50 тыс. в месяц

Чтобы самостоятельно обеспечивать себя на пенсии и получать по ₽50 тыс. ежемесячно в течение 20 лет, к началу выплат потребуется накопить около ₽9 млн. Такой расчет « Газете.Ru » привела кандидат экономических наук, преподаватель ИМЭС Залина Казова.

По ее оценке, расчет предполагает, что накопленный капитал продолжит приносить реальную доходность примерно 3% в год с учетом инфляции. При этом все суммы рассчитаны в сегодняшних ценах, поэтому будущие взносы необходимо увеличивать по мере роста цен.

Размер ежемесячных отчислений зависит от того, сколько времени остается до выхода на пенсию. Если начать копить за 30 лет, потребуется откладывать около ₽15,6 тыс. в месяц. При сроке в 25 лет сумма увеличится до ₽20,4 тыс., а если на накопление останется 20 лет — до ₽27,7 тыс.

Казова отметила, что продолжение работы после достижения пенсионного возраста может стать дополнительным источником дохода. Однако строить финансовый план исключительно на этом не стоит: возможность работать в будущем зависит от здоровья, востребованности профессии и уровня заработка.

Отдельно экономист обратила внимание на пенсионные права самозанятых. Если человек платит налог на профессиональный доход и не перечисляет добровольные взносы на пенсионное страхование, такая деятельность сама по себе не дает страхового стажа и пенсионных баллов. При этом права, заработанные ранее, сохраняются.

В 2026 году минимальный добровольный взнос за полный год участия в системе составляет ₽71 525,52. Он позволяет получить один год страхового стажа и 1,09 индивидуального пенсионного коэффициента.

Для назначения страховой пенсии по старости необходимо иметь не менее 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов, а также достичь установленного пенсионного возраста. Поэтому самозанятым, рассчитывающим на страховую пенсию, важно заранее учитывать эти требования при планировании будущих доходов.

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