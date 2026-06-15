Сколько стоит жизнь курьера в старости: от чего зависит пенсия работников доставки

При длительном стаже и стабильной зарплате пенсия курьера может превысить 27 тысяч рублей. Об этом сообщил ТАСС профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Расчет от эксперта финансового университета

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов оценил возможный размер пенсионных выплат для мужчин, работающих курьерами. По его словам, итоговая сумма зависит от продолжительности стажа и уровня официального дохода.

Какие условия заложены в расчет

Эксперт отметил, что при стаже около 43 лет и среднем заработке на уровне 65 тысяч рублей в месяц пенсионное обеспечение может формироваться примерно на уровне 27 234 рублей.

От чего зависит итоговая пенсия

Специалист уточнил, что подобные расчеты являются модельными и отражают базовый сценарий. В реальности размер выплат определяется индивидуальными пенсионными накоплениями и официально подтвержденными доходами за весь период работы.