«Скоро перестанет существовать»: выяснилось, почему Украина никогда не станет частью ЕС
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Пока политики обсуждают дату вступления Украины в Евросоюз, маги уверяют, что киевский режим никогда не станет частью альянса.
Известная ясновидящая Инна Мишина рассказала корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», почему Украина никогда не станет официальным членом ЕС.
«Украина как таковая скоро перестанет существовать. После завершения спецоперации какая-то ее часть будет наша. А вот западные области будут раскулачены — вступать в ЕС будет некому», — заявила ясновидящая.
Мишина добавила, что, несмотря на задержки, СВО скоро закончится.
«Украину ждут очень сложные времена ближе к ноябрю-декабрю 2024 года. Как государство она просто перестанет существовать. Скорее всего, кусочек возьмет Польша, что-то заберут другие государства. Все оставшееся будет наше», — заключила собеседница издания.
Ранее ясновидящая Мишина рассказала, как работает закон бумеранга.