«Возвращаются в двойном объеме»: ясновидящая объяснила, как работает закон бумеранга

Решая напакостить соседу, не стоит забывать про возмездие. Эзотерики уверены, что бумеранг настигнет всегда и везде и даже через десятилетия.

Известная ясновидящая Инна Мишина рассказала корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», как работает закон бумеранга и как не попасть под его действие.

«Закон бумеранга — это духовное учение, утверждающее, что то, что вы посылаете в мир, всегда вернется к вам. В духовном смысле закон бумеранга указывает на то, что наши действия и энергия возвращаются к нам, причем иногда с увеличенной силой», — пояснила Мишина.

Ясновидящая убеждена, что все мысли и поступки человека распространяются во вселенной в виде энергии.

«Эта энергия в конечном итоге возвращается к вам. Если вы посылали в мир добро и позитивные действия, то они возвращаются в виде благополучия и радости. Если были злыми или вредными, то вернется только негатив», — пояснила Мишина.

Однако срабатывает закон не всегда так, как человек себе представляет. Он может проявляться через различные события и людей в жизни, продолжила экстрасенс.

«Если вы помогли кому-то, но не получили немедленное вознаграждение, это не означает, что закон бумеранга не работает. Ваша доброта может вернуться к вам в другом виде — когда вам самим потребуется помощь», — добавила собеседница издания.

Закон работает безупречно, поэтому наказание неотвратимо. Особенно жестоко вселенная наказывает за злобу и жестокость.

«Поступки, которые причиняют физический, эмоциональный или психологический вред другим, часто возвращаются в двойном объеме. Проявление скупости и жадности может вызвать финансовые трудности и проблемы с отношениями. За оскорбления и унижения человек будет наказан так же», — заключила собеседница издания.

Ранее ясновидящая Мишина рассказала, для чего вселенная закрывает дороги.