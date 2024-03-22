Сквер у Ильинского пруда преобразится в подмосковном Раменском

В этом году в городском округе Раменский запланировано провести работы по благоустройству сквера у Ильинского пруда по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

Ожидается, что вокруг пруда обустроят новую дорожно-тропиночную сеть, появятся спуски к воде со смотровыми площадками, будут установлены детские и спортивные площадки. Помимо этого, на всей территории сквера будет выполнено комплексное озеленение, а также проведено освещение.

Все запланированные работы планируется завершить уже в августе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что почти тридцать водоемов расчистят в Подмосковье в этом году.