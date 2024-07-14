Sky News показал кадры с воздуха с трупом покушавшегося на Трампа стрелка на крыше

Телеканал Sky News показал кадры с воздуха с позицией и трупом ликвидированного стрелка на крыше предприятия, что располагалось в 100 метрах от сцены, где выступал ДональдТрамп.

Труп покушавшегося на Трампа мужчины заблюрен по этическим соображениям.

В свою очередь, как передает BBC, очевидцы буквально за пять минут до покушения на Трампа сообщали полиции о подозрительном мужчине на крыше здания, но их почему-то проигнорировали.

Ранее New York Post назвала личность стрелявшего в Трампа на митинге в Пенсильвании. Им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс. Преступник засел на крыше находившегося неподалеку предприятия в примерно 100 метрах от сцены, где выступал Трамп.

Ранее стало известно о покушении на миллиардера Дональда Трампа во время его выступления на митинге в Пенсильвании. Политик прервал речь после того, как прозвучали звуки стрельбы. Он прислонил руку к уху и сел на трибуну, после этого политика окружили телохранители. Через несколько минут на трансляции можно было увидеть, как Трампа с окровавленным правым ухом под руки уводит охрана.

Напомним, что подозреваемый в покушении на Дональда Трампа готовил загодя свою акцию и все было им тщательно спланировано.