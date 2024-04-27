Славянск-на-Кубане в огне: ВСУ атаковали город, горит район битумного завода

Взрывы рано утром в субботу, 27 апреля, прозвучали в пригороде Славянска-на-Кубани в Краснодарском крае. Как сообщают местные паблики, в небе видно яркое зарево. Перед хлопками жители слышали звук в небе мотора беспилотного летательного аппарата.

После атаки вражеских дронов начался сильный пожар в районе битумного завода. Официальной информации о происходящем пока нет.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали два детских сада в Запорожской области. В результате произошедшего обошлось без пострадавших. Повреждения при падении беспилотников ВСУ получили лишь частный нежилой частный дом, аптека и продуктовый магазин.

Перед этим мы писали, что ВС РФ ударили по Бурштынской ТЭС под Ивано-Франковском.