«Славянская слобода», кузница и стрельба из лука: как Химки проводили зиму

Центром притяжения химчан в масленичное воскресенье стал парк Толстого. Ровно в полдень здесь стартовала праздничная программа: музыка не смолкала, дети и взрослые водили хороводы, а интерактивные точки привлекали желающих провести время с пользой и удовольствием.

Под открытым небом расположилась «Славянская слобода» — пространство, где оживали ремесленные традиции. В шатрах гостей обучали кузнечному делу, знакомили с азами стрельбы из лука и погружали в атмосферу народных промыслов.

«Масленица — это возможность укрепить связи между поколениями, передать традиции и обычаи нашим детям и внукам. В этот день каждый из нас чувствует приближение весны», — отметила глава Химок Инна Федотова.

На празднике побывал председатель Совета депутатов округа Сергей Малиновский. Он пообщался с жителями и отметил, что интерес к народным традициям остается неизменным на протяжении многих лет.

«Масленица — это тот праздник, когда люди встречаются и общаются, знакомят детей с ремеслами и живой историей, ну и, конечно же, угощаются блинами. Чем бережнее мы относимся к народным традициям, тем прочнее чувствуется связь поколений и теплее становится атмосфера в нашем округе», — подчеркнул Сергей Малиновский.

Зрителей впечатлили выступления реконструкторов: исторические клубы Подмосковья устроили показательные схватки. А гастрономической доминантой дня стали блины — их здесь предлагали с разнообразными начинками.

Завершился вечер эффектным огненным перформансом «Гори, гори ясно!», кульминацией которого стало сожжение масленичного чучела.

«Тут постарались сделать программу интересной для каждого возраста. Здесь и спорт, и творчество, и история. Видеть счастливые лица детей, которые узнают о традициях своего народа, я уверен —лучшая награда для организаторов», — поделился лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов

Праздник не ограничился центральной площадкой: гулянья также прошли в парках «Дубки», «Экоберег», «Подрезково», в зоне отдыха имени Величко и у Дома культуры в Фирсановке.

Ранее сообщалось, что паралимпийцы Химок провели мастер-классы для участников СВО.