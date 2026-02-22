Спорт без границ: паралимпийцы Химок провели мастер-классы для участников СВО

В подмосковных Химках спорт стал мостом между теми, кто защищал Родину с оружием в руках, и теми, кто покоряет пьедесталы вопреки судьбе. В физкультурно-оздоровительном комплексе «Новатор» прошла необычная встреча: паралимпийцы и члены физкультурно-спортивного клуба инвалидов «Благо» приняли у себя участников специальной военной операции. Событие позволило бывшим военнослужащим ближе познакомиться с паралимпийским движением и его героями.

Спортивный зал на время превратился в площадку для мастер-классов, где главными учителями стали звезды паралимпийского спорта. Гости познакомились с оборудованием и пообщались с Анатолием Ильиным — многократным чемпионом Московской области по пауэрлифтингу. Николай Лукьянов, мастер спорта международного класса, многократный чемпион мира и России по паралимпийскому фехтованию, член сборных Московской области и РФ, провел мастер-класс по фехтованию, показав, что точность и реакция не зависят от физических ограничений.

Особый интерес вызвало выступление Алексея Чувашева — заслуженного мастера спорта, члена сборных Московской области и России, рекордсмена мира по гребле-индор и бронзового призера Паралимпийских игр по академической гребле. Он продемонстрировал мастерство в стрельбе, доказав, что спорт высоких достижений доступен каждому, кто готов работать над собой.

Не остались в стороне и интеллектуальные виды. Римма Ястребова, кандидат в мастера спорта, призер чемпионата мира, член сборных Московской области и России, провела мастер-класс по шашкам, а Екатерина Стрелкова, тренер по пулевой стрельбе сборной Московской области, продемонстрировала спортивный инвентарь и поделилась тонкостями своей дисциплины. Также участникам показали возможности плавательного бассейна и рассказали о перспективах занятий плаванием.

«Подобные инициативы — часть системной работы по поддержке ветеранов и их интеграции в общественную жизнь. Сегодня особенно важно выстраивать устойчивые механизмы сопровождения, основанные на уважении, внимании и создании равных возможностей для самореализации. Именно благодаря таким форматам формируется прочный фундамент социальной стабильности и доверия», — отметила депутат Юлия Ишкова.

За событиями в зале стоял главный посыл: спорт помогает ветеранам СВО адаптироваться к новым условиям и найти новые возможности для развития. Физкультурно-спортивный клуб инвалидов «Благо» продолжает активно развивать паралимпийское направление. Здесь работают квалифицированные специалисты и тренеры, а имеющийся специализированный инвентарь и оборудование позволяют заниматься спортом людям с самыми разными физическими возможностями. И кто знает, может быть, среди сегодняшних гостей уже подрастают будущие чемпионы Паралимпийских игр.

Ранее сообщалось, что юные борцы из Подольска завоевали семь медалей на первенстве ЦФО в Тамбове.